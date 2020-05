„Kansen voor CETA stijgen in Senaat”

De kans dat CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, uiteindelijk ook door de Eerste Kamer kan worden geloodst, is toegenomen.

De PvdA reageert positief op een Frans-Nederlands voorstel waarin de beide landen pleiten voor betere afdwinging van normen op het gebied van milieu, klimaat en arbeid in handelsverdragen, schreef de Volkskrant dinsdag. Handelstarieven zouden weer kunnen worden verhoogd als bijvoorbeeld het klimaatakkoord van Parijs niet wordt nageleefd.

PvdA-senator Ruud Koole vraagt zich wel af of het initiatief nog effect kan hebben op CETA, omdat dat al uitonderhandeld is. Wel ziet hij een kans om de rol van non-gouvernementele organisaties in CETA te versterken, zonder dat het vrijhandelsverdrag aangepast hoeft te worden.

Doordat de coalitiepartijen geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben, is steun vanuit de oppositie onmisbaar. CETA werd in februari door de Tweede Kamer geloodst. Alleen de coalitiepartijen en het Kamerlid Van Haga stemden toen voor het verdrag.

Deze en volgende week zijn er deskundigenbijeenkomsten over CETA in de Eerste Kamer.