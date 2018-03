'Kans op werk voor vrouwen blijft achter'

Vrouwen hebben nog steeds niet dezelfde kansen op de arbeidsmarkt als mannen. Volgens een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) nemen vrouwen wereldwijd niet alleen minder deel aan het arbeidsproces, ze lopen ook meer kans op werkloosheid in de meeste delen van de wereld.

Het blijkt onder meer dat voor iedere tien mannen met een baan slechts zes vrouwen aan de slag zijn. Verder zijn wereldwijd vier keer meer mannen bedrijfsleider en werkgever dan vrouwen. Donderdag is het Internationale Vrouwendag.

De rijkdom van landen bepaalt in belangrijke mate de verschillen die het rapport aanstipt. Zo zijn de verschillen in werkloosheid relatief klein in de ontwikkelde landen en ligt het werkloosheidscijfer voor vrouwen zelfs lager dan voor mannen in Oost-Europa en Noord-Amerika.

In de Arabische Staten en in Noord-Afrika ligt de werkloosheid van vrouwen echter juist twee keer hoger dan bij mannen. Ook belemmeren allerlei sociale normen hier betaald werk voor vrouwen.

De ILO vindt dat er wat betreft de ongelijkheid tussen de seksen op de arbeidsmarkt nog veel verbeteringen nodig zijn. ,,We moeten meer doen om deze hardnekkige en onaanvaardbare trend om te buigen, of het nu gaat over de toegang tot werk, loonongelijkheid of andere vormen van discriminatie'', aldus de organisatie. ,,Ondanks het feit dat er vooruitgang is geboekt en er beloftes zijn gemaakt om deze situatie te verbeteren is er nog een lange weg te gaan.''