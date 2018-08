„Kans op brexit zonder akkoord 60 procent”

De kans dat de brexitonderhandelingen een akkoord opleveren is kleiner dan de kans dat er géén akkoord komt over de voorwaarden van de Britse uittreding uit de Europese Unie. Dat zei de Britse minister van Internationale Handel in een interview in de Sunday Times.

„Er is een waarschijnlijkheid van 60 procent dat er geen akkoord wordt gesloten”, zei Fox, die de Europese Commissie een gebrek aan flexibiliteit verwijt in de al 16 maanden durende gesprekken. De laatste tijd zwellen de waarschuwingen aan dat een zogenoemde harde brexit onvermijdelijk lijkt.

Premier Theresa May hoopt nog altijd voor oktober een akkoord te sluiten over onder meer handelsvoorwaarden met de EU na de Britse exit. Dat zou betekenen dat de Britten en het Europese parlement dan nog tot de officiële uittreding in maart de tijd hebben om over de voorwaarden te debatteren.