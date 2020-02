‘Kandidaat Centrale Bank Suriname trekt zich terug’

De door president Desi Bouterse voorgedragen nieuwe baas van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ziet af van zijn benoeming. Sigmund Proeve houdt de eer aan zichzelf nadat er van alle kanten zware kritiek op zijn benoeming was gekomen. Dit schrijven media in Suriname. Ook de vicevoorzitter van het parlement heeft gezegd dat Proeve afziet van de benoeming.

Proeve zou de in januari ontslagen Robert van Trikt opvolgen. Van Trikt is vorige week aangehouden. Hij wordt verdacht van het vervalsen van data van leningen en belangenverstrengeling. Hij moet het onderzoek in deze zaak in de gevangenis afwachten.

Direct na de voordracht afgelopen zondag barstte de kritiek al los. Proeve was jarenlang directeur van de grootste handelsbank van Suriname, de Surinaamse Bank. De kritiek is gebaseerd op vermeende frauduleuze praktijken van Proeve met geld van de bank. In eerste instantie had Proeve zijn voordracht geweigerd, maar na lang aandringen van Bouterse, zei hij toch ja.