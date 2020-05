Kamer wil versterking maakindustrie na coronacrisis

Made in China moet weer Made in The Netherlands worden, vinden partijen in de Tweede Kamer. Banen in de maakindustrie die naar lagelonenlanden als China en India zijn verhuisd, worden als het aan CDA, VVD, SP, PvdA en ChristenUnie ligt na de coronacrisis weer zoveel mogelijk in Nederland vervuld. De partijen willen hier advies over van de speciale Corona-denktank.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, die het initiatief nam voor de motie, vindt de maakindustrie „een belangrijke motor voor de Nederlandse economie”. Nederland moet na de coronacrisis „zorgen dat de afhankelijkheid van kwetsbare productieketens kan worden verkleind en onze economie en werkgelegenheid kunnen worden versterkt”, aldus de christendemocraat.

Daarom pleiten de partijen voor reshoring, waarbij bedrijven productie terughalen van lagelonenlanden naar Nederland. Volgens de Kamer van Koophandel kiezen „steeds meer bedrijven” daar nu ook al voor. De Denktank Coronavirus, een breed gezelschap van deskundigen, die het kabinet adviseert over de afbouw van de maatregelen, moet uitzoeken hoe de Nederlandse maakindustrie versterkt kan worden.