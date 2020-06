Kamer: Vul geruimd nertsenbedrijf niet opnieuw

Nertsenfokkerijen die nu geruimd worden, moeten hun stallen straks niet opnieuw vullen, vinden de meeste partijen in de Tweede Kamer. Over de manier waarop dat moet worden bereikt verschillen de meningen echter.

De Kamer debatteerde woensdag over corona bij nertsen. Inmiddels is het virus op dertien fokkerijen vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is afgelopen zaterdag begonnen met ruimen. Het onderzoek naar antistoffen op alle nertsenbedrijven in Nederland is inmiddels afgerond. De uitslagen volgen later deze week.

De bedrijven die geruimd zijn, zouden op een later moment weer gewoon nertsen kunnen houden. Het vervoersverbod moet dan wel opgeheven zijn.

CDA en GroenLinks willen dat minister Schouten (Landbouw) nog deze maand met een „fatsoenlijke stoppersregeling” komt, die dermate aantrekkelijk is dat nertsenhouders eind van dit jaar gestopt zijn. Het kabinet liet eerder al weten te kijken of een regeling mogelijk is, om nertsenhouders te verleiden hun bedrijf vervroegd te beëindigen. Schouten gaf aan dat er tijd nodig is om daar goed naar te kunnen kijken.

Ook VVD en ChristenUnie pleiten voor een fatsoenlijke vergoeding om nertsenhouders tot stoppen te bewegen. De SP wil ook naar een regeling kijken, maar daarbij moet worden gekeken naar de marktomstandigheden en het feit dat de nertsenhouderij per 2024 sowieso wettelijk wordt beëindigd.

Bezwaren

D66 heeft bezwaren tegen het geven van een grote zak geld. Volgens Kamerlid Tjeerd de Groot gaat het bij een „fatsoenlijke regeling” om „zeker meer dan een miljoen euro” per nertsenhouder. „D66 wil van de nertsenhouderijen af, het liefst morgen, maar niet tegen elke prijs.”

De Groot vroeg Schouten ook waarom zij geen drempel inbouwt bij de vergoedingen voor de ruimingen en de eerste 30 procent van de kosten voor rekening van nertsenhouders laat. De ruime tegemoetkoming is niet uit te leggen aan andere ondernemers, vindt D66. Maar volgens Schouten biedt de wet haar geen ruimte om een eigen bijdrage te vragen.

De vergoeding die nertsenhouders voor ruiming ontvangen komt uit het Diergezondheidsfonds; nertsenhouders betalen daar echter niet aan mee. Schouten gaf aan te willen onderzoeken of het mogelijk is dat zij in de toekomst wel gaan bijdragen. Wat D66 en PvdA betreft moeten de nertsenhouders bij ruimingen meebetalen zo lang zij niet bijdragen aan het fonds.