Kamer vraagt kabinet om plan voor mkb-bank

Om ervoor te zorgen dat meer middelgrote en kleine bedrijven een lening kunnen aanvragen, moet het kabinet kijken of een speciale bank hierbij kan helpen. Een voorstel van coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en D66 kan op steun van alle partijen rekenen.

In de coronacrisis komen mkb-bedrijven nauwelijks aan krediet. Voor grote banken is het verlenen van leningen aan kleinere bedrijven weinig interessant. Het gaat om kleine bedragen, terwijl er wel hoge kosten vastzitten aan het verlenen van krediet. En de kans dat zo’n bedrijfje in de geldproblemen komt, is in crisistijd best aanwezig.

Het kabinet heeft al regelingen in het leven geroepen waardoor de overheid garant staat voor die leningen. Op die manier kunnen banken het krediet verstrekken en als de ondernemer het geld niet op tijd kan terugbetalen, kan de overheid dat deels doen. Maar van die regeling wordt - anders dan andere steunmaatregelen wegens de coronacrisis - nauwelijks gebruikgemaakt. En dat terwijl de roep om kleine kredieten volgens belangenorganisatie MKB Nederland aanblijft. Gezonde bedrijven hebben de leningen nodig om goed de crisis door te komen.

De Kamer vraagt het kabinet op regionaal niveau te kijken naar kredietverlening voor kleine ondernemers en familiebedrijven. Het kabinet kondigde al een fonds aan voor alternatieve financiering, maar de oprichting daarvan moet sneller, zeggen de partijen. Ook moet het kabinet naar kredietverleners buiten de financiële sector kijken, en de optie van een mkb-bank onderzoeken.

„Wat we nodig hebben is een bank met een loket in je regio in plaats van enkel een mooi hoofdkantoor. Een bank die een relatie aan kan gaan met haar klanten en ondernemingen goed kent”, zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch over het voorstel. Het CDA pleitte er al eens voor om van de Volksbank, de bancaire tak van van het vroegere SNS Reaal dat in 2013 werd genationaliseerd, een coöperatieve bank te maken met bijzondere aandacht voor het mkb.