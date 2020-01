Kamer voor invoering trekkerkenteken

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat registratie en het voeren van een kenteken bij trekkers verplicht. Alleen PVV, SGP en FVD stemden tegen.

Een motie van PvdA en GroenLinks om ook aan de voorkant van trekkers een nummerbord verplicht te stellen, haalde het niet. Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat de maximumsnelheid voor trekkers wordt verhoogd van 25 naar 40 kilometer per uur. Een hogere limiet is een wens van de Kamer. Over de kentekenplicht wordt al jaren gesproken.