Kamer: Landbouwvisie Schouten moet concreter

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben woensdagavond kritische vragen gesteld aan landbouwminister Carola Schouten over de uitwerking van haar beleidsvisie op de agrarische sector. Dit gebeurde tijdens een debat over de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Zowel oppositie- als coalitiepartijen waren overigens lovend over de landbouwvisie van Schouten. Ze delen de mening dat de agrarische sector verbeterd en gesteund moet worden. Op het gebied van de uitwerking van deze visie ontstaan er echter veel verschillen tussen de fracties.

De verschillen zijn groot als het gaat over Schoutens visie op de zogeheten kringlooplandbouw. VVD-Kamerlid Helma Lodders noemde het concept van kringlooplandbouw „een stap vooruit.” Die mening werd gedeeld door de andere coalitiepartijen: CDA, ChristenUnie en D66.

De oppositie stelde juist veel vragen bij het idee van kringlooplandbouw. Volgens de PVV is de visie van Schouten „economisch niet goed doordacht.” Ook GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet kon zich „niet voorstellen hoe een kringlooplandbouw eruitziet met die gigantische hoeveelheden vee die in Nederland in grote stallen worden gehouden.”

De fracties verschillen flink van mening over wat kringlooplandbouw moet gaan betekenen voor de Nederlandse export. Lodders benadrukte het belang van de Nederlandse agrarische export. „De afgelopen jaren hebben wij voor in totaal 101 miljard euro aan producten en kennis geëxporteerd; heel belangrijk voor onze economie en onze welvaart.”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot uitte daarop juist zijn zorgen over de concurrentie die boeren in arme landen ervaren door de Nederlandse export. Volgens Lodders is het echter „onverstandig om de export stil te zetten.” Wel is zij er voorstander van dat Nederland vaker zijn landbouwkundige kennis gaat exporteren.

GroenLinks deelde de zorg van D66. Bromet zei het niet nodig te vinden te produceren voor de Chinese markt. In plaats daarvan kiest haar partij „voor kwaliteit van producten en een betere prijs voor de boer.”

CDA-Kamerlid Jaco Geurts kijkt daar volstrekt anders tegen aan. „Ik concludeer dat GroenLinks het exportmodel dat Nederland heeft, vanavond ten grave draagt.” Geurts is „hartstikke blij met de export, zeker als je ziet dat de tuinbouw de eerste exporteur ter wereld is.”

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand zei niet alleen de export te willen verminderen, maar ook de vleesproductie in Nederland te willen laten afnemen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop ziet daar helemaal niets in. „Hoe wil mevrouw Ouwehand, bij een wereldwijd groeiende voedselbehoefte en klimaatproblematiek, de wereld dan voorzien van voldoende voedsel?”

50-plussers

De oplossing is volgens het PvdD-Kamerlid plantaardige consumptie. „Vlees eten is eigenlijk echt een beetje een dingetje voor 50-plussers aan het worden”, aldus Ouwehand.

Bisschop ziet juist een oplossing in het veelvuldig het gesprek aangaan met de boeren. „Ik ben ervan overtuigd dat, als je een beroep doet op de mensen uit de praktijk, dit de uitwerking echt zeer ten goede zal komen”, aldus Bisschop. Volgens hem zal dan ook de PvdD zeggen dat „dit heel erg in de buurt van echt dierenwelzijn komt.”

De minister reageert donderdagavond op de vragen van de Tweede Kamer.