Kabinet: Winkeliers mogen eigen openingstijden kiezen

Het kabinet komt met wettelijke regels tegen verplichte openstelling van winkels. Dit moet het recht van ondernemers garanderen om zelf keuzes te maken over openingstijden. Dat kondigt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan.

De regels moeten een einde maken aan de praktijk dat winkeliers door bijvoorbeeld een besluit van de vereniging van eigenaren (VvE) ongewild eerder afgesproken winkeltijden moeten aanpassen.

Keijzer benadrukt dat nog steeds ”afspraak is afspraak” geldt als een ondernemer en een verhuurder in een contract overeenkomen dat een winkel op koopavond open is. Maar het door anderen eenzijdig wijzigen van openingstijden met daaraan boetes gekoppeld, moet tot het verleden gaan behoren.

Onlangs kreeg een fietsenmaker met een winkel in Groningen een flinke strop te verduren nadat hij zich niet aan de ruimere openingstijden van het winkelcentrum had gehouden. In de VvE was afgesproken dat de openingstijden in het winkelcentrum verruimd zouden worden op donderdag, zaterdag en zondag. De man hield zich er niet aan, betaalde boetes niet en wilde uit de VvE stappen. De man verloor de rechtszaak tegen de VvE en moest duizenden euro’s betalen.

Detailhandel Nederland is blij met het signaal van Economische Zaken. Volgens de brancheorganisatie worden daarmee situaties als die in Groningen voortaan voorkomen. „Voor gezamenlijke openingstijden is goed overleg een absolute voorwaarde. Daar schort het in het winkelcentrum Paddepoel nogal aan en regent het boetes. Voor een paar winkeliers zijn die boetes weliswaar gestopt na een gang naar de rechter, maar zo’n uitputtende procedure is voor winkeliers haast niet te doen en vraagt om diepe zakken. Als iets geregeld kan worden om dat te voorkomen, juichen wij dat van harte toe. Paddepoel mag nooit meer gebeuren”, aldus directeur Sander van Golberdinge van Detailhandel Nederland.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “De vrijheid om níet te hoeven werken op zondag is veel waard. Het is goed dat het kabinet met dit wetsvoorstel wil voorkomen dat winkeleigenaren van de ene op de andere dag verplicht zijn om open te gaan. Dat brengt lucht in de dwingende 24-uurseconomie van het grootwinkelbedrijf.”