Kabinet wil strenger mededingingstoezicht EU

Het kabinet wil dat de Europese Unie strenger kijkt naar oneerlijke concurrentie door bedrijven van buiten de landenunie. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Keijzer zijn er bedrijven die op oneerlijke wijze concurrentievoordelen genieten, bijvoorbeeld via overheidssteun. Dat kan kennis en geld zijn maar ook leveringen van grondstoffen of halffabricaten. Daarmee worden Europese bedrijven benadeeld, betoogt de staatssecretaris, die niet met een beschuldigende vinger naar landen of bedrijven wees.

Keijzer stelt onder meer voor onderzoek te laten doen naar bedrijven waarvan het vermoeden bestaat dat zij ofwel overheidssteun genieten ofwel voordeel halen uit een ongereguleerde machtspositie. Waar nodig kan de EU deze ongelijkheid aanpakken.

De Europese Commissie komt in de eerste helft van 2020 met eigen voorstellen om deze kwestie te tackelen.