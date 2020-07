Kabinet wil obstakels fintech-sector uit de weg ruimen

Het kabinet wil ervoor zorgen dat bedrijven in de financiële technologie (fintech) ruimte krijgen om in Nederland te groeien. Daarom is een actieplan opgezet om obstakels weg te nemen die een verdere groei van de Nederlandse fintech-sector in de weg staan.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer informeren de Tweede Kamer hierover. In het actieplan staan weinig ingrijpende maatregelen, maar het kabinet zegt wel te kijken naar manieren om de fintech-sector te stimuleren en met ondernemers om de tafel te gaan.

Het kabinet wil kijken naar manieren waarop fintech-bedrijven makkelijker personeel met de juiste vaardigheden kunnen aantrekken. Moeite met het vinden van talent is een van de dingen waar ondernemers tegenaan lopen, blijkt uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. Daarnaast zegt een deel van de ondernemers af en toe te kampen met lastige regelgeving, vooral de privacywet AVG. Het kabinet belooft rekening te houden met de effecten van regels op kleine bedrijven.