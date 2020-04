Kabinet wil ‘iets verzinnen’ voor flexwerker tussen wal en schip

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil flexwerkers tegemoetkomen die door de coronacrisis zonder werk zitten maar net geen beroep kunnen doen op de regelingen die het kabinet in het leven heeft geroepen. Het is „heel ingewikkeld” hier een goede regeling voor op te tuigen, maar de bewindsman wil wel „iets verzinnen” voor deze groep.

Een groot deel van de Tweede Kamer vraagt om extra steun voor flexwerkers die op straat komen te staan ondanks de loonkostenregeling en geen recht hebben op een loongerelateerde WW-uitkering en inkomensondersteuning.

„Dit is een onderwerp waar ik eerlijk gezegd zelf ook buikpijn van heb”, zegt Koolmees dinsdag in een debat met de Kamer. Een groot deel van de werknemers heeft overigens wel gewoon recht op WW, nuanceert de bewindsman. Maar er is een groep die tussen wal en schip valt, omdat „er niet een vangnet is dat standaard klaarstaat” voor deze gevallen.

Het blijft lastig om dit soort regelingen op te zetten, benadrukt de minister. Het vraagt voor een deel maatwerk, terwijl de maatregelen van het kabinet, omdat ze in recordsnelheid zijn opgetuigd, juist algemeen en breed zijn. Het moet uitvoerbaar blijven, bijvoorbeeld voor uitkeringsinstantie UWV en gemeenten, zegt Koolmees. „We moeten oppassen dat er niet voor elke groep een aparte regeling komt, want dat kunnen we niet waarmaken.”