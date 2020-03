Kabinet wil garant staan voor door corona getroffen ondernemers

Het kabinet wil kleine tot middelgrote ondernemingen die in financiële problemen dreigen te komen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, helpen door garant te gaan staan voor leningen. De maatregel kan snel worden ingevoerd, uiterlijk binnen twee weken, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Het is de bedoeling dat een bestaande regeling die bedoeld is om investeringen door kleinere bedrijven te stimuleren, ook wordt opengesteld voor bedrijven die hun inkomsten tijdelijk zien teruglopen door de coronacrisis. Ook ondernemers die last hadden van de PFAS- en stikstofproblematiek worden al op die manier geholpen.

„We zijn aan het kijken of de regeling zo kan worden aangepast, dat we ondernemers daarmee kunnen helpen”, zegt Keijzer. „Dat betekent dat ze tegen aantrekkelijke voorwaarden geld los kunnen krijgen om de moeilijke tijd die eraan komt te overbruggen.”

Keijzer benadrukt dat de Nederlandse economie tegen een stootje kan. Maar onder meer in de evenementenbranche, de horeca, het toerisme en de detailhandel dreigen volgens haar toch problemen te ontstaan. Daarom kijkt het kabinet naar extra maatregelen om in geval van nood ondernemers te hulp te schieten.

Eerder werd al een regeling van stal gehaald waarmee bedrijven hun personeel minder kunnen laten werken. Werknemers krijgen voor de uren die zij minder werken een uitkering. Enkele honderden bedrijven hebben zich daar al voor gemeld.