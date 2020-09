Kabinet wil af van vermogenstoets in steunregeling zzp’ers

Het kabinet wil af van de zogenoemde vermogenstoets die per 1 oktober vastzit aan de steunregeling voor zzp’ers (Tozo). Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens zijn persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen.

Bij het toekennen van steun aan zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zitten, wordt vanaf 1 oktober eerst gekeken of de aanvrager over vermogen beschikt. Die aanscherping „ligt eigenlijk niet in de rede”, zegt Rutte nu. Het pakket moet volgens hem „meeademen” met de actualiteit.

De premier erkent dat het lastig is de maatregel nu nog uit de regeling te halen. „Maar we zijn erover in gesprek”. De ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) overleggen erover met de vakbonden en werkgevers.