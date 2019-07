‘Kabinet vergeet groen gas in klimaatplannen’

Het kabinet is groen gas vergeten in het vorig week gepresenteerde klimaatakkoord. Volgens leverancier van schone brandstoffen PitPoint wordt de biobrandstof door het kabinet te weinig als concrete oplossing gezien voor het halen van de klimaatdoelen.

„De kosten van gas worden over aanzienlijke tijd al verhoogd. Dat is te begrijpen door het hele aardgasdossier en het terugdringen van gebruik van aardgas maar het is gek dat groen gas daar nu ook de dupe van dreigt te worden”, zegt directeur van PitPoint Marja Versleijen. „Wij zijn voor elektrisch rijden maar we moeten ons niet blind staren op één techniek.”

Door het gebruik van groen gas worden jaarlijks 2 miljard dieselkilometers vermeden, stelt het bedrijf. Dat is goed voor een jaarlijkse reductie van de CO2-uitstoot met 0,4 megaton en 400 ton wat betreft stikstofdioxide. Het kabinet besloot evenwel de accijns op fossiel gas, en daarmee ook op groen gas, de komende jaren stapsgewijs met 10 cent per kubieke meter te verhogen.

PitPoint houdt zich bezig met de bouw, exploitatie en het onderhoud van tankstations voor lng, cng, groen gas, waterstof en elektrische laadpunten.