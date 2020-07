‘Kabinet: stop met productie biobrandstof gemaakt van palmolie’

In tien jaar tijd is de hoeveelheid palmolie die in Europa in biobrandstof verdwijnt meer dan verdrievoudigd. Nederland speelt daarin een grote rol als tweede grootste producent van biodiesel uit palmolie in Europa. Dat meldt Milieudefensie op basis van een rapport van een collega-organisatie Transport & Environment (T&E). Milieudefensie roept het kabinet op te stoppen met het produceren van biobrandstof uit voedselgewassen, omdat het zeer schadelijk voor het milieu zou zijn. Het kabinet stelt dat er het afgelopen jaar juist geen palm- en sojaolie is ingezet als grondstof voor biobrandstof.

Milieudefensie stelt dat biodiesel uit palmolie drie keer schadelijker is voor het klimaat dan gewone diesel. Voor de productie van biobrandstof uit voedselgewassen zijn enorme hoeveelheden landbouwgrond nodig, waarvoor tropische regenwouden gekapt worden en veen- en natuurgebieden verloren gaan.

De nieuwe Europese richtlijn voor hernieuwbare energie, RED-II, maakt een stop op biobrandstoffen uit voedselgewassen mogelijk vanaf 2021. „Toch wil het kabinet nog tien jaar doorgaan met de productie van biobrandstof gemaakt uit voedsel. Een bizar voornemen als je alle schade die het doet serieus neemt”, zegt Anne Wijers van Milieudefensie. Volgens het kabinet is daarentegen in 2019 geen palm- en sojaolie gebruikt als grondstof voor biobrandstof, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord. Ook bleef het gebruik van voedsel- en voedergewassen met 1,2 procent ruim onder de gestelde limiet van 4 procent, aldus het kabinet.

Volgens Milieudefensie is vorig jaar 4,5 miljoen ton palmolie tot biodiesel verwerkt in Europa, waarvan ruim 1 miljoen in Nederland.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat meldde vorige week aan de Tweede Kamer dat er meer en strenger gecontroleerd gaat worden op fraude met biodiesel en andere biobrandstoffen. De bewindsvrouw had onderzoek laten doen naar gesjoemel met biobrandstof na berichten van grootschalige fraude. Bedrijven sjoemelden met groene certificaten, waardoor bepaalde brandstoffen onterecht gecertificeerd werden als biobrandstof.