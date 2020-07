‘Kabinet: stop met biobrandstof gemaakt van palmolie’

In tien jaar tijd is de hoeveelheid palmolie die in Europa in biobrandstof verdwijnt meer dan verdrievoudigd. Nederland speelt daarin een grote rol als tweede grootste producent van biodiesel uit palmolie in Europa. Dat meldt Milieudefensie op basis van een rapport van Transport & Environment. Milieudefensie roept het kabinet op te stoppen met biobrandstof uit voedselgewassen te produceren, omdat het zeer schadelijk voor het milieu zou zijn.

Zo stelt de milieuclub dat biodiesel uit palmolie drie keer schadelijker is voor het klimaat dan gewone diesel. Voor de productie van biobrandstof uit voedselgewassen zijn enorme hoeveelheden landbouwgrond nodig, waarvoor tropische regenwouden gekapt worden en veen- en natuurgebieden verloren gaan. Uit het betreffende onderzoek blijkt dat biodiesel uit plantaardige oliën 80 procent slechter voor het klimaat is dan fossiele diesel.

De nieuwe Europese richtlijn voor hernieuwbare energie, RED-II, maakt een stop op biobrandstoffen uit voedselgewassen mogelijk vanaf 2021. „Toch wil het kabinet nog tien jaar doorgaan met biobrandstof gemaakt uit voedsel. Een bizar voornemen als je alle schade die het doet serieus neemt”, zegt Anne Wijers van Milieudefensie.

Vorig jaar is 4,5 miljoen ton palmolie tot biodiesel verwerkt in Europa, waarvan ruim 1 miljoen in Nederland. In Rotterdam staat de biodiesel fabriek van Neste, de grootste van Europa. Volgens Milieudefensie koopt Neste palmolie in van bedrijven die betrokken zijn bij ontbossing en mensenrechtenschendingen.