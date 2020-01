„Kabinet steekt 200 miljoen in uitkoop vissers”

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen laten weten aan de betrokken organisaties, meldde de NOS woensdag. Het geld is onder meer bedoeld om vissers die willen stoppen uit te kopen en de overblijvers te helpen met het verduurzamen van de kottervloot. Verder komt er onderzoek naar nieuwe vistechnieken en de ontwikkeling van de natuur in de Noordzee.

Het Noordzeeakkoord voeit voort uit overleg tussen visserij, natuurmilieuorganisaties, energiebedrijven en de overheid. Het overleg was nodig omdat een groot deel van de Noordzee wordt volgebouwd met windmolenparken. Ook worden er meer natuurgebieden aangewezen in de Noordzee. Daardoor is er minder ruimte voor de visserij.