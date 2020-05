Kabinet schrapt ‘ontslagboete’ in tweede steunpakket bedrijven

Bedrijven die bij de overheid aankloppen om steun omdat hun omzet wegvalt door de coronacrisis, kunnen straks wel gewoon mensen ontslaan. Ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt in het huidige pakket nog beboet, maar die ontslagboete wordt geschrapt.

Dat zegt minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees in de talkshow Op1. Als bedrijven een tegemoetkoming van de loonkosten vragen en toch mensen ontslaan, wordt de loonsom op basis waarvan de subsidie wordt berekend, verlaagd met 150 procent van het loon van de ontslagen werknemer.

Die ‘ontslagboete’ verdwijnt in het tweede steunpakket, zegt Koolmees. Het eerste pakket met maatregelen, waarvan de NOW-regeling die in loonkosten voorziet de belangrijkste is, loopt eind mei af. Daarna komt er een verlenging van het pakket van drie maanden. „Die steun is gewoon nodig om ondernemers ook door de volgende fase van de crisis heen te helpen”, aldus de bewindsman.

Omdat bedrijven op lange termijn de effecten van de coronacrisis zullen voelen, moeten ze ook herstructureren. Snijden in het personeelsbestand kan daar onderdeel van zijn. „Dat deze crisis geen effect zou hebben op de werkgelegenheid of op bedrijven, is natuurlijk een sprookje”, zegt Koolmees.

Tegenover het verdwijnen van de ontslagboete staan wel meer voorwaarden vooraf. Zo mogen bedrijven die staatssteun krijgen geen winsten aan aandeelhouders uitkeren en moet de top afzien van bonussen.

De ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) werken nu nog met Koolmees aan de regelingen voor de komende drie maanden. „Het grootste deel van het pakket gaat door”, zegt Koolmees. De Tweede Kamer wil dat het kabinet ook kijkt naar het vergoeden van vaste lasten.

In het eerste pakket lag de focus vooral op tegemoetkoming in de loonkosten. Uitvoeringsinstantie UWV heeft inmiddels zo’n 2 miljard aan voorschotten uitgekeerd.