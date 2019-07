Kabinet: Schiphol mag in 2021 weer gaan groeien

Schiphol mag weer groeien. Het kabinet bespreekt vrijdag een voorstel van minister Van Nieuwenhuizen om het aantal vliegbewegingen vanaf 2021 beperkt te laten stijgen, bevestigen Haagse bronnen tegenover de NOS. Nu geldt nog een maximum van 500.000 vluchten per jaar.

Het kabinet is ervan overtuigd dat de groei gepaard kan gaan met minder milieuoverlast. Die voorwaarde stond ook in het regeerakkoord. In het voorstel van Van Nieuwenhuizen staat niet gekwantificeerd hoeveel Schiphol mag gaan groeien. Dat hangt af van de milieuwinst die wordt geboekt door schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen.

