Kabinet redt scheepsbouwer Royal IHC van faillissement

Het kabinet heeft Royal IHC van een faillissement gered. De scheepsbouwer verkeerde al voor de coronacrisis in zwaar financieel weer.

Vanwege grote verliezen op een aantal schepen stond Royal IHC –het vroegere IHC Merwede– er slecht voor. De kosten hiervan vielen een stuk hoger uit dan aanvankelijk was begroot. Dat schrijven minister Wiebes (Economische Zaken) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) donderdag aan de Tweede Kamer.

De kapitaalinjectie van het kabinet zou een kleine 400 miljoen euro bedragen. Het kabinet werkt bij de reddingsoperatie samen met diverse private partijen.

De reden van de overheidshulp is het grote aantal banen die aan het bedrijf verbonden zijn. Bij Royal IHC werken 3000 mensen. Daarbij krijgt de Staat zelf nog zo’n 395 miljoen euro van IHC. Dat geld zou niet meer terugkomen bij een faillissement.

Aan de inverstering zijn wel voorwaarden verbonden, benadrukken de bewindspersonen. Zo moet Royal IHC zich inspannen om nieuwe financiers aan te trekken en mogen de top en de aandeelhouders niet van de overheidssteun profiteren. Enkele jaren geleden vond er al een stevige sanering plaats bij het bedrijf. De coronacrisis heeft volgens het kabinet geen invloed op de penibele situatie van IHC gehad.

De reformatorische vakorganisatie RMU zat samen met de vakbonden CNV en FNV aan de onderhandelingstafel. Johan Honders, die namens de RMU de gesprekken voerde, is blij met de principeovereenkomst.

„Allereerst is er nu voor de medewerkers duidelijkheid gekomen”, aldus Honders. „Dit is een steun in de rug voor deze mensen en hun gezinnen. De RMU zal de komende tijd met IHC in gesprek blijven om voor de belangen van het personeel op te komen.”