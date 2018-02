Kabinet reageert snel op advies Gezondheidsraad over veehouderijen

Het kabinet komt zo snel mogelijk met een reactie op het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen.

In dat woensdag verschenen advies staat dat er aanwijzingen zijn dat wonen in de buurt van veehouderijen „specifieke gezondheidsrisico’s” met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan longontsteking.

De Gezondheidsraad stelt echter dat er geen duidelijk bewijs is voor een oorzakelijk verband tussen het wonen in veedichte gebieden en gezondheidsklachten. Desondanks adviseert de raad het kabinet om de uitstoot van fijnstof en ammoniak vanuit de veehouderij verder terug te dringen.

De ministers Schouten (Landbouw) en Bruins (Medische Zorg) zeiden donderdag tijdens een Kamerdebat later met een reactie te komen. Ook is nog vervolgonderzoek nodig. Dat is in 2020 klaar.

Schouten juicht het toe dat boeren en burgers in veedichte gebieden met elkaar in gesprek worden gebracht. Dat moet leiden tot meer wederzijds begrip. Waar nodig wil ze bijspringen om dat proces te laten slagen, zei ze.