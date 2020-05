Kabinet praat met polder over koortstest door bedrijven

Het kabinet gaat in gesprek met bonden en werkgevers over de „prangende” vraag of werkgevers hun werknemers zomaar op koorts mogen testen. Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) moeten bedrijven wel rekening houden met privacy-regels.

„Aan de andere kant wil je weten dat je collega’s gezond zijn”, legt de bewindsvrouw het dilemma uit. Het is „niet zo gemakkelijk om eenduidig antwoord te geven” op de vraag of een werkgever zomaar op koorts mag testen.

De Volkskrant bericht vrijdag over tests die sommige bedrijven lijken uit te voeren. Alleen werknemers zonder verhoging mogen de werkvloer betreden. De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt volgens de krant steeds meer vragen over de rechtvaardigheid van de koortstests.

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving, zegt Van Ark. „De rol die werknemers daarin hebben is dat ze bijdragen aan die veiligheid. Maar dit is een vraag die steeds prangender gaat spelen, dus daar wil ik graag met sociale partners over in gesprek.”