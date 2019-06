„Kabinet moet snel pensioenkorting afwenden”

Het kabinet moet zo snel mogelijk maatregelen treffen om pensioenkortingen af te wenden. Dat schrijft ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME in een reactie op het principeakkoord over de pensioenen.

Het "langverwachte" pensioenakkoord zorgt er volgens FME voor dat het pensioenstelsel gemoderniseerd kan worden omdat een nieuw pensioencontract onderdeel is van de deal. Het individuele contract sluit volgens de organisatie veel beter aan bij de arbeidsmarkt en de toegenomen arbeidsmobiliteit. Bovendien krijgen werknemers nu meer inzicht in hun pensioenopbouw en wordt de pensioenopbouw voor jongeren eerlijker. Ook hoeven de pensioenfondsen geen torenhoge buffers meer aan te houden.

"Als regelgeving niet heel snel wordt aangepast aan aan de nieuwe werkelijkheid, moeten pensioenfondsen in 2020 alsnog kortingen doorvoeren", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. "Ook als zij een dekkingsgraad boven de 100 procent hebben." Volgens Dezentjé hangt voor twee miljoen mensen die in de techniek werken een forse korting boven het hoofd. "Dat is natuurlijk onacceptabel”.