‘Kabinet moet groen herstelplan kiezen na coronacrisis’

Het kabinet moet in zijn herstelplan voor na de coronacrisis kiezen voor maatregelen die zowel de economie als duurzaamheid ten goede komen. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

De raad stelt verschillende maatregelen voor om herstel te realiseren waarbij economie en duurzaamheid hand in gaan. Zo zou de regering de isolatie van bestaande woningen moeten versnellen en ook sneller meer nieuwbouwwoningen moeten realiseren. De raad adviseert de subsidieregeling voor het isoleren van woningen te verruimen en tot afschaffing of verlaging van de verhuurdersheffing. Die laatste maatregel moet woningcorporaties ertoe te bewegen te investeren in nieuwbouw.

Om de uitstoot van broeikassen door personenvervoer en transport terug te brengen zijn volgens de Rli „ingrijpende veranderingen” nodig. Als de overheid bijvoorbeeld de overgang naar elektrische auto’s wil bewerkstelligen, moeten er wel genoeg oplaadpunten zijn. „Het versneld aanleggen van een landelijk dekkende laadinfrastructuur kan hierbij helpen en het zorgt op korte termijn voor extra werkgelegenheid”, stelt de raad.

De Rli adviseert de overheid terughoudend te zijn met de aanleg van nieuwe wegen, omdat door de crisis blijkt dat mensen ook op andere manieren kunnen werken en reizen. Het onderhoud van bestaande infrastructuur zou juist versneld moet worden, aldus de raad.