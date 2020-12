Kabinet moet bank dwingen slachtoffers SMS-fraude te compenseren

Alle banken moeten klanten compenseren die slachtoffer zijn geworden van een vorm van SMS-fraude waarbij criminelen zich voordoen als de bank van de gedupeerde. De Tweede Kamer roept het kabinet op banken er desnoods met een wetswijziging toe te dwingen slachtoffers tegemoet te komen als ze door ‘spoofing’ of ‘phishing’ geld zijn verloren.

Bij dit soort fraude krijgen slachtoffers een SMS’je van iemand die zich voordoet als de bank, en om gegevens vraagt. Criminelen stellen dan bijvoorbeeld dat je pinpas verloopt, en je informatie moet invullen om een nieuwe aan te vragen. Of ze waarschuwen voor fraude, en roepen je op je spaargeld op een andere rekening te zetten. Op die manier hebben criminelen dit jaar al 20 miljoen euro aan schade veroorzaakt, meldde Radar vorige maand.

Het kabinet had al aangegeven in gesprek te willen met banken over de compensatie. Banken profiteren immers van het snelle internetverkeer dat dit soort fraude mogelijk maakt. De partijen zijn blij dat zo’n gesprek er komt, maar vragen het kabinet ook te kijken hoe „compensatie alsnog wettelijk afgedwongen kan worden” als banken niet beloven te compenseren. Sommige banken compenseren bij fraude al, andere niet.

Daar moet één lijn in komen, vindt de Kamer. „Zonder dat de klant iets te verwijten valt worden zij financieel geruïneerd”, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. „Banken mogen de slachtoffers niet in de kou laten staan. Tegelijkertijd moet de overheid zorgen voor betere opsporing, het geld moet teruggehaald worden bij de criminelen.” Zijn PvdA-collega Henk Nijboer noemt de houding van de banken „stuitend”. Het gaat volgens de sociaaldemocraat „om slachtoffers voor wie het onmogelijk was om deze vorm van fraude te doorzien. Dat zij nu niet kunnen rekenen op de steun van hun bank is onbegrijpelijk”.