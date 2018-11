„Kabinet maakt ontslag stuk gemakkelijker​”

Het wordt voor werkgevers gemakkelijker om een werknemer te ontslaan. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten, meldde NOS op basis van bronnen.

Werkgevers mogen straks ook meerdere ‘kleinere’ redenen aanvoeren als grond voor ontslag, in plaats van één duidelijke reden zoals nu het geval is. De werknemer heeft in zo’n geval wel recht op meer ontslagvergoeding.

Daarnaast meldde de NOS vrijdag dat werkgevers vanaf 2020 weer drie jaar op rij een flexcontract mogen aanbieden. Nu mag iemand maximaal twee jaar zonder vast contract werken. De proeftijd gaat naar vijf maanden.

Vakbonden FNV en CNV wilden vrijdag niet reageren en wachten de officiële verklaring van het kabinet af. Vakorganisatie RMU wijst in een reactie het kabinetsvoorstel voor versoepeling van het ontslagrecht af. „Werkgevers kunnen straks te pas en te onpas werknemers ontslaan”, aldus Jan Schreuders, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU.

Wel noemt hij het positief dat het kabinet drie tijdelijke opeenvolgende contracten in drie jaar mogelijk maakt. „De huidige regeling was niet alleen te nauw, maar maakte het bovendien risicovol voor werkgevers om iemand in vaste dienst te nemen.”