Kabinet kauwt op voorwaarden aan nieuwe noodsteun bedrijven

Het tweede steunpakket van het kabinet gaat waarschijnlijk gepaard met een aantal extra voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen. Zo komen er mogelijk regels die bijvoorbeeld bonussen voor de top en winstuitkeringen aan aandeelhouders aan banden moeten leggen.

Steeds meer partijen in de Tweede Kamer vroegen om voorwaarden aan steun die door de coronacrisis getroffen bedrijven ontvangen. De linkse oppositie drong hier op aan, maar ook coalitiepartij D66 wil dat er iets tegenover steun van de overheid staat.

Ook het kabinet heeft vanaf het begin gezegd het schrijnend te vinden als bedrijven grote bedragen aan de top of aandeelhouders geven terwijl ze steun krijgen om werknemers in dienst te houden. Maar omdat de regelingen snel in het leven werden geroepen en juist algemeen op veel bedrijven toegepast worden, bleef dat soort criteria uit. Het kabinet hield het op een moreel appel op bedrijven.

Het kabinet denkt nu over een tweede steunpakket, dat soelaas moet bieden voor de periode na mei en de ‘gaten’ moet opvullen van het eerste pakket. Zo wil het kabinet ook voor steun zorgen voor bedrijven en sectoren die net buiten de boot vielen bij het eerste steunpakket.