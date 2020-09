Kabinet kan leven met linkse wensen voor coronasteun

Er komt nog dit jaar extra geld voor loopbaanadviezen voor mensen die door de coronacrisis hun baan verliezen. Bedrijven die gebruikmaken van de nieuwe loonkostenregeling worden verplicht ontslagen werknemers te helpen bij hun zoektocht naar nieuw werk. Ook komt meer aandacht voor de zwakke positie van jongeren op de arbeidsmarkt.

Met deze handreikingen verwacht het kabinet zich verzekerd te hebben van de steun van in ieder geval GroenLinks en de PvdA voor de derde ronde coronasteun voor bedrijven. Beide oppositiepartijen mochten de afgelopen dagen al hun wensen kenbaar maken in onderonsjes met betrokken ministers, die daarmee vlot zaken konden doen tijdens het Kamerdebat over het derde steunpakket.

De eerste twee steunpakketten konden rekenen op kamerbrede steun, ook in de senaat waar de regeringscoalitie lang geen meerderheid heeft. Het kabinet streeft er ook nu naar alle fracties achter de voorstellen te krijgen. „Ik probeer een zo groot mogelijke tent op te zetten”, aldus minister Wopke Hoekstra (Financiën). De Tweede Kamer stemt volgende week over het nieuwe pakket, dat het zonder ingrijpende wijzigingen lijkt te gaan halen.

Het kabinet had dit jaar budget beschikbaar gesteld voor 22.000 gratis loopbaanadviezen. De vraag bleek veel groter dan het aanbod, waardoor het geld binnen een maand op was. Op aandringen van GroenLinks komt er nog dit jaar een nieuwe ronde. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) denkt dat per 1 december te kunnen regelen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher wilde graag een ‘werkgarantie’ voor mensen wier baan op de tocht staat. Werkgevers die steun ontvangen zouden daarvoor verantwoordelijk moeten worden. Zo ver wil het kabinet niet gaan, maar in de voorwaarden voor de nieuwe loonkostenregeling komt wel te staan dat bedrijven moeten meewerken aan begeleiding naar nieuw werk. Koolmees denkt nog na over een sanctie voor werkgevers die zich daar niet aan houden.