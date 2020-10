Kabinet geeft veel meer bedrijven compensatie voor vaste lasten

Veel meer bedrijven komen straks in aanmerking voor een vergoeding van de vaste lasten. Nu worden alleen bedrijven met bepaalde ‘sectorcodes’ gecompenseerd, maar die codes laat het kabinet nu los, zo bevestigen ingewijden na een bericht in De Telegraaf.

Eerder kwam al naar buiten dat het kabinet werkt aan een eenmalige tegemoetkoming voor horecagelegenheden, omdat eet- en drinkgelegenheden opnieuw tijdelijk de deuren moeten sluiten. Na het aankondigen van die maatregelen (de ‘gedeeltelijke lockdown’) beloofde premier Mark Rutte aan de Kamer dat het kabinet gaat kijken naar uitbreiding van de financiële steun aan bedrijven.

Toen werd ook al bekend dat de ‘tegemoetkoming vaste lasten’ (TVL) zou worden uitgebreid. Welke bedrijven daarvoor in aanmerking komen, is gebaseerd op zogenoemde ‘SBI-codes’, die aangeven in welke sector de hoofdactiviteit van het bedrijf valt. Het kabinet leek eerst af te koersen op een uitbreiding van die codes om meer geraakte bedrijven tegemoet te komen, maar heeft er toch voor gekozen de codes helemaal los te laten. Elk bedrijf dat zeker 3.000 euro aan vaste lasten heeft en waarvan de omzet met zeker 30 procent daalt, komt in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Het kabinet heeft het hele weekend overlegd over hoe de uiteindelijke maatregelen eruit zullen zien. Mogelijk komt er ook nog steun voor geraakte sectoren, zoals de cultuur- en evenementensector. Het kabinet lijkt bereid flink in de buidel te tasten voor de aanvullende steun.

Ministers Eric Wiebes (economische Zaken), Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) lichten de nieuwe maatregelen dinsdagmiddag toe op het ministerie van Economische Zaken.