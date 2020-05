Kabinet: bronbelasting op geldstroom naar belastingparadijs

Het kabinet wil ervoor zorgen dat geldstromen naar landen die geen of weinig belasting heffen, wel belast worden. Vanaf 2024 moet een nieuwe bronbelasting het minder aantrekkelijk maken om winst uit te keren vanuit of via landen met een laag winstbelastingtarief.

Het gaat om stromen naar landen met een tarief van minder dan 9 procent en landen die op Europese lijst van belastingparadijzen staan. Naar die landen werd in 2018 zo’n 37 miljard euro uitgekeerd, blijkt uit nieuwe gegevens. Dat is veel meer dan eerder gedacht.

„Met deze aanvullende bronbelasting nemen we opnieuw een grote stap om belastingontwijking aan te pakken”, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit). Om ervoor te zorgen dat belastingontwijkers niet een anderre route vinden is het volgens de bewindsman „zaak hierover internationaal nog betere afspraken te maken”.