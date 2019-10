Kabinet aan zet in stikstofkwestie

De regeringspartijen hebben maandag „goed overleg” gehad over oplossingen voor de problemen rond de stikstofuitstoot. De betrokken bewindslieden en Tweede Kamerleden hielden na afloop evenwel de kaken stijf op elkaar.

Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers „is het nu aan het kabinet”. Een aantal bewindspersonen vergaderde door op het ministerie van Landbouw, nadat de fractievoorzitters van de coalitiepartijen al waren afgezwaaid. Aan het begin van het overleg schoven ook de specialisten van de fracties aan. De coalitiepartijen zijn zeer verdeeld over de stikstofproblematiek.

Maar „er zit schot in” het overleg, wilde staatssecretaris Menno Snel (Financiën) wel kwijt, en volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) liggen er „helemaal geen taboes” op tafel. Wel waarschuwt Van Nieuwenhuizen dat de knoop lastig te ontwarren is. „Het is behoorlijk gecompliceerd allemaal, dit raakt alle sectoren in Nederland.” Dat onderkent ook vicepremier Hugo de Jonge, die benadrukte dat het kabinet „nog volop aan het puzzelen” is.

Begin oktober wil de regering met een reactie komen op het advies over het stikstofprobleem, waar een commissie onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes vorige week mee kwam.

Brandbrief aannemers

Doordat de Raad van State een streep heeft gezet door het Nederlandse stikstofbeleid zijn duizenden projecten op de tocht komen te staan. Het kabinet wil ervoor zorgen dat deze projecten niet op de lange termijn stil komen te liggen, maar daarvoor moeten lastige keuzes worden gemaakt, waarbij de vier partijen allemaal andere prioriteiten hebben.

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra heeft maandag een brandbrief naar het kabinet gestuurd. Volgens de brancheorganisatie dreigen de eerste kleine en middelgrote aannemers op de fles te gaan.

De federatie wil dat het kabinet op zeer korte termijn met een noodmaatregel komt om woningbouw en infrastructurele werken weer mogelijk te maken. Veel aannemers zien hun werkvoorraad hard slinken. Bouwbedrijven raken in de problemen door plotseling stopgezette projecten, waarvoor al investeringen zijn gedaan, materialen zijn gekocht en medewerkers zijn ingepland.