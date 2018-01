Kabelreus Comcast krikt winst flink op

Comcast heeft goede zaken gedaan in het afgelopen kwartaal. De Amerikaanse telecom- en kabelreus krikte zijn winst flink op, vooral door een meevaller vanwege de belastinghervormingen in de Verenigde Staten.

Het nettoresultaat van het bedrijf, dat ook actief is in de media- en entertainmentsector, kwam uit op bijna 15 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog iets minder dan 2,3 miljard dollar. Zonder de belastingmeevaller steeg de winst per aandeel van 0,45 dollar naar 0,49 dollar.

De omzet steeg met 4 procent naar 21,9 miljard dollar. Dat kwam vooral doordat distributiedeals, televisienetwerk NBC en de pretparken van het concern meer geld in het laatje brachten. Het aantal nieuwe kabelabonnees zakte juist wat in vergelijking met een jaar eerder.

Comcast liet weten zijn aandeelhouders mee te laten delen in de belastingmeevaller. Het bedrijf verhoogt daarvoor zijn dividend en kondigde een aandeleninkoopprogramma van vijf miljard dollar aan dit jaar.