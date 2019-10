‘Kaasheffing VS niet het einde van de wereld’

Iedere handelsbarrière is er een te veel, maar de importheffingen die de Verenigde Staten invoeren tegen Nederlandse kazen zijn „niet het einde van de wereld”. Dat zegt Onno Boersma, algemeen directeur van de branchevereniging voor zuivelhandelaars GemZu.

Het ministerie van Buitenlandse Handel liet weten dat op ongeveer de helft van de Nederlandse kaasexport naar de VS een invoerheffing van 25 procent moet worden betaald. Wat de precieze impact zal zijn voor zuivelexporteurs, is voor Boersma nog niet helemaal duidelijk. Het is hem nog niet bekend welke kaassoorten extra worden belast door de Amerikanen.

De VS vormen volgens Boersma een „interessante markt” voor kaas, voornamelijk voor de verkoop van exclusievere kaassoorten. Als die afzetmarkt wegvalt, voorziet hij evenwel geen ramp voor de sector. Hij trekt de vergelijking met het verbod op export van kaas naar Rusland, dat sinds 2014 geldt wegens de Russische inlijving van de Krim-regio. „Dat was een veel grotere markt, en uiteindelijk is dat ook goedgekomen”, aldus Boersma.