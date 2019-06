Kaas van Veldhuyzen wint keuring in Gouda

De traditionele Holland Kaaskeuring –sinds dit jaar Gouda Cheese Awards geheten– is donderdag in de categorie Goudse belegen light gewonnen door de Calora 18 procent Pikant van handelsbedrijf Veldhuyzen Kaas uit Bodegraven.

In de categorie Goudse jong belegen 48+ ging de eerste prijs naar Klaver Kaas van Vandersterre Vers concepten (Dupontcheese). De bekroonde kazen dragen een jaar lang het predicaat ”lekkerste kaas van Nederland”.

Bij belegen light ging het zilver naar Roemer Light 35+ gerijpt van Van der Heiden Kaas. Vergeer Gouwenaar Light 35+ Pikant van Vergeer Holland was goed voor brons. Het zilver in de categorie Goudse jong belegen 48+ was voor de kaas Bonck van Blesckens van De Graafstroom, het brons voor Holland Master van FrieslandCampina.

Gouda Cheese Awards is geen technische kaaskeuring, maar een neutrale smaaktest: consumenten proeven en beoordelen. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Nederlands Nationaal Kaaskeur Concours in samenwerking met de gemeente Gouda en het lokale bedrijfsleven. De voorrondes vonden plaats bij het Centrum voor Smaakonderzoek in Wageningen.

De finale keuring was voor het eerst voor publiek. Op de Goudse kaasmarkt keken honderden toeschouwers hoe de juryleden de boorsels die de kaasmeesters uit de kazen sneden, keurden: een kwestie van kijken, ruiken en proeven.