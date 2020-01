Kaarsen als lichtpunt in leeg winkelcentrum

Maar liefst 24 van de in totaal 98 panden in winkelcentrum De Arendshof staan leeg. Toch wordt er in het Brabantse Oosterhout telkens iets nieuws bedacht om de gaten op te vullen.

Zandsculpturen. Misschien wel het laatste wat het winkelend publiek op een doorsnee najaarsdag kan verwachten in een willekeurig winkelcentrum. Toch waren in het winkelhart van Oosterhout in diverse gebouwen en straten tot ver in november diverse beeldhouwwerken van zand te zien. Om het surplus aan lege winkelruimtes nog enigszins te camoufleren. En om de boel levendig te houden. Inmiddels zijn ze weer weg.

Een dergelijke, artistieke opluistering hebben niet alle leegstaande winkelruimtes nodig. Zo doet het pand aan de Arendshof 279 wel erg kleurrijk aan. Alleen de kale vloer verraadt dat deze ruimte in het verleden aan een andere instantie onderdak heeft geboden. En dat is toch alweer drie jaar geleden.

Dagbesteding

Toen deed het betrokken pand dienst als een vestiging van SNS Bank. Dit filiaal bleek weinig rendabel, en dus verdween het weer. Nadien heeft Prisma Kunst en Ambacht hier zijn intrek genomen.

Dit activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking maakt deel uit van de overkoepelende organisatie Prisma. Deze instelling voorziet in woonvoorzieningen en dagbesteding voor zijn cliënten op verschillende locaties in het zuiden van het land.

Historisch erfgoed tussen parfums en speelgoed

In de vestiging in Oosterhout krijgen mensen met een beperking volop ruimte om hun creatieve talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het hoofddoel daarbij: hen laten merken dat ze er in deze maatschappij toe doen.

Gedurende de week komen er zo’n 25 verschillende cliënten langs in Oosterhout. Per dag zijn hier altijd tussen de vier tot twaalf cliënten aan het werk.

Alle producten die deze kunstenaars hier creëren, zijn te koop. Ze maken van alles zelf. Kaarsen, schilderijen, etalagepoppen, keramiek; het is slechts een kleine greep uit het brede scala.

Exposities

Om de kunstcollectie aan de man te brengen, organiseert Prisma exposities. Bedrijven kunnen zich aanmelden om naar de kunst te komen kijken. En de producten blijken behoorlijk populair te zijn. „Het komt nog weleens voor dat een artsenpraktijk of een advocatenkantoor bij Prisma naar kunstobjecten zoekt voor de aankleding van het eigen pand’, vertelt een van de activiteitenbegeleiders. Daarnaast koopt ook het winkelend publiek de kunstobjecten die deze winkel aanbiedt. „Vooral de kaarsen zijn erg in trek.”

De meeste kunstvoorwerpen in het pand hebben de cliënten zelf bedacht. Maar ze maken soms ook iets in opdracht. Mocht een klant bijvoorbeeld op zoek zijn naar een specifiek schilderij, dan weten de cliënten er altijd wel iets moois van te maken. En als de klant niet tevreden is met het eindresultaat, dan staat het schilderij nog altijd mooi in het atelier.

In de etalage

Steeds meer steden vinden een creatieve oplossing om de leegstand van winkelpanden aan te pakken. Waarmee vullen zij de lege gebouwen? Deel 2 van een tweeluik (slot).