Kaagbaan twee weken dicht voor onderhoud

De Kaagbaan gaat twee weken dicht voor onderhoud. Van zondagavond 1 september tot en met zondagavond 15 september is de baan niet beschikbaar voor vliegverkeer, laat Schiphol weten.

Vliegverkeer wordt overdag verdeeld over de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan. In de nacht maakt het verkeer bij voorkeur gebruik van de Zwanenburgbaan, maar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ook ontheffing verleend om, als dat nodig is, in de nacht voor het starten gebruik te maken van de Buitenveldertbaan en voor het landen van de Oostbaan.

De Kaagbaan is samen met de Polderbaan de meest gebruikte start- en landingsbaan van Schiphol. Het asfalt en de baanmarkering worden vernieuwd en de baanverlichting wordt deels vervangen door duurzame ledverlichting. Ook worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een extra taxibaan over de A4.