‘Justitie VS wil info van autobouwers’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft informatie opgevraagd bij vier autofabrikanten over een akkoord dat zij sloten met de staat Californië over uitstootnormen. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Het gaat om de autobedrijven Ford Motor, Honda Motor, BMW en Volkswagen. Zij sloten in juli een deal met Californië over uitstoot. Daarbij zullen zij zich vrijwillig houden aan de strengere regels in Californië rond emissies van auto’s, in plaats van de meer soepele regels landelijk in de Verenigde Staten. Justitie heeft zich echter kritisch uitgelaten over de overeenkomst uit vrees voor overtreding van de mededingingswetten. Er zou sprake kunnen zijn van samenzwering, zo klinkt het.

BMW bevestigde het verzoek van justitie en zei mee te werken aan het verzoek voor informatie. Ook Honda verklaarde mee te werken.