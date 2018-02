Justitie VS wil boete en recall van Fiat

De Amerikaanse Justitie is bereid om te schikken met Fiat Chrysler in het sjoemelsoftwareschandaal. Daarvoor moet het autobedrijf dan zo’n 104.000 dieselwagens terugroepen naar de garage en nog een „substantiële” boete betalen. Hoeveel geld de openbare aanklagers precies willen zien, is nog niet duidelijk.

Het gaat om sportieve terreinwagens van Jeep en RAM waarin Fiat in het verleden sjoemelsoftware installeerde om zo de werkelijke uitstoot van de voertuigen te verbloemen. De beschuldigingen aan het adres van Fiat werden vorig jaar al door milieutoezichthouder EPA naar buiten gebracht. Het Italiaans-Amerikaanse concern heeft echter altijd ontkend iets verkeerd gedaan te hebben.

De autowereld is al sinds september 2015 in de ban van het dieselschandaal. Toen bleek dat Volkswagen jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen auto’s. De kwestie heeft al geleid tot vele miljarden aan boetes voor het Duitse concern.