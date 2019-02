Justitie VS onderzoekt talkpoederzaak J&J

Ook het Amerikaanse ministerie van Justitie en beurswaakhond SEC duiken op de affaire rond bepaalde talkpoeders van Johnson & Johnson (J&J), die kankerverwekkend zouden zijn. Beide instanties hebben documenten opgeëist die te maken hebben met de zaak. Het is voor zover bekend de eerste keer dat federale autoriteiten in de Verenigde Staten zich mengen het talkpoederschandaal.

Duizenden mensen hebben J&J al aangeklaagd. Ze claimen kanker te hebben gekregen door babytalkpoeder waarin asbestdeeltjes zouden zitten. Deze zomer bepaalde een rechter in St. Louis dat het concern miljarden dollars aan schadevergoedingen moet betalen aan 22 vrouwen, die zeggen ziek te zijn geworden door vervuilde poeder. J&J ontkent schuldig te zijn en vecht alle vonnissen in zijn nadeel aan.

J&J stelt nu in zijn jaarrapport dat justitie documenten heeft opgevraagd in verband met collectieve rechtszaken van aandeelhouders en deelnemers aan een pensioenplan van het bedrijf. Ze vinden dat ze gedupeerd zijn, doordat J&J niet tijdig openheid van zaken gaf over de beschuldigingen en de schade die het bedrijf daarmee zou oplopen.