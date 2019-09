‘Justitie VS onderzoekt kwartet automakers’

De Amerikaanse overheid is naar verluidt een kartelonderzoek gestart naar een viertal automakers die mogelijk tegen de regels in een akkoord sloten met de staat Californië over emissietesten. Ford, BMW, Volkswagen en Honda zouden daarmee antitrustwetten hebben overtreden, zo schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen.

De vier autofabrikanten sloten in juli een overeenkomst met het California Environmental Protection Agency (CARB) over emissienormen, waarmee ze een significante vermindering van de uitstoot van broeikasgassen konden garanderen. De overeenkomst staat haaks op de plannen van de regering-Trump die de geplande aanscherping van brandstof- en emissievoorschriften voor auto’s op federaal niveau wil terugdraaien. De vier automakers zouden door de overeenkomst ook de standaard bepalen van de emissietesten.

Al langer is bekend dat Californië, de staat met de grootste automarkt, en de regering-Trump in de clinch liggen over uitstootregels. De Amerikaanse president zou ook werken aan een plan om de bevoegdheid van Californië in te trekken als het gaat om het bepalen van de eigen uitstootnormen.