Justitie VS haalt bakzeil in zaak Time Warner

Het beroep dat Justitie in de VS heeft aangespannen tegen de eerdere overname van mediabedrijf Time Warner door telecomreus AT&T heeft vooralsnog niets uitgehaald. Amerikaanse rechters oordeelden dinsdag dat de deal ter waarde van 85 miljard dollar rechtsgeldig is.

De overname van Time Warner werd halverwege vorig jaar al afgerond. AT&T wilde met het inlijven van Time Warner, dat onder meer de zenders CNN en Cartoon Network bezit, de concurrentie aangaan met bedrijven als Netflix en Amazon. Justitie meende echter dat AT&T met de overname concurrentieregels overtreedt.

Er wordt al sinds 2016 gesteggeld over de megatransactie. President Donald Trumps persoonlijke vete met CNN zou mogelijk aanleiding zijn geweest om te proberen de overname te blokkeren. Tijdens een campagnebijeenkomst in 2016 verklaarde hij al eens dat tijdens zijn presidentschap een deal tussen AT&T en Time Warner niet goedgekeurd zou worden.

Justitie kan nog altijd bij een hogere rechter proberen om haar gelijk te halen.