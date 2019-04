Justitie Duitsland vraagt ABN AMRO om info

De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN AMRO deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

De informatieverzoeken bij een kantoor in Frankfurt waren onderdeel van een groot onderzoek naar vermeende fraude met dividendbelasting. Bij deze zogeheten CumEx-fraude zouden verdachten meermaals dividendbelasting terugkrijgen terwijl deze heffing maar één keer was betaald. De constructies zouden de Duitse schatkist al miljarden hebben gekost

De autoriteiten wilden informatie over klanten van filialen van het voormalige Fortis, waar ABN AMRO de rechtsopvolger van is. De bank, die volledig zegt mee te werken aan het onderzoek, benadrukt dat het niet om doorlichting van medewerkers gaat.

Duitse autoriteiten onderzoeken al langer aandelentransacties door ABN AMRO, Fortis en dochtermaatschappijen die mogelijk verband houden met CumEx-fraude, meldde de bank afgelopen najaar. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012. ABN AMRO zei daarover zelf contact te hebben gezocht met justitie in Duitsland en dat aan alle belastingverplichtingen in het land is voldaan.