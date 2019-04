Jumbo volgt Albert Heijn in duurzaam beleid

Jumbo komt voor het eerst met beleid rond mensenrechten en duurzaamheid. De supermarkt gaat zijn productieketens onder meer op mensenrechtenschendingen doorspitten en jaarlijks de voortgang rapporteren. Albert Heijn introduceerde eerder dit jaar ook een duurzaamheidsbeleid.

Jumbo gaat drie keer per jaar onderzoeken hoe het met mensenrechten zit in ontwikkelingslanden waar het opereert. Vrouwenrechten en eerlijke loon voor de werknemers staan hierbij voorop. Daarnaast is Jumbo van plan om de beloningen van medewerkers zoals inkoopmanagers te koppelen aan duurzaamheidsdoelen.

Volgens de maatschappelijke organisatie Oxfam Novib, die afgelopen jaar een campagne startte voor duurzaam beleid bij Nederlandse supermarkten, gaan Jumbo en Albert Heijn even ver in hun ambities. De andere grotere supermarktketens zoals Aldi, Lidl en Plus hebben nog geen duurzaamheidsbeleid.