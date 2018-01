Jumbo sluit verdere overnames niet uit

Supermarktketen Jumbo ziet voldoende mogelijkheden voor verdere groei in Nederland. Dat kan op eigen kracht, maar ook overnames sluit de grootgrutter niet uit. Dat zei financieel topman Ton van Veen van Jumbo in een toelichting op de omzetcijfers over 2017.

Jumbo boekte afgelopen jaar een recordomzet van ruim 7 miljard euro. Dat deed het bedrijf in een jaar waarin het winkelbestand met een bescheiden aantal van vijf winkels groeide. Wel werd restaurantketen La Place met dertig nieuwe filialen verder uitgerold. De omzet van de restaurantketen droeg afgelopen jaar 123 miljoen euro bij aan de opbrengsten.

De afgelopen jaren wist Jumbo juist in rap tempo aan marktaandeel te winnen, geholpen door grote overnames van onder meer de supermarkten van Super de Boer en C1000. Volgens Van Veen zijn er nog kansen genoeg om „Nederland geler te kleuren”. Hij wijst onder meer op de circa twintig supermarktformules die Nederland nu nog telt. „Dat zijn er veel meer dan landen om ons heen zoals Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Ik denk niet dat de consolidatieslag in Nederland al voorbij is.”

De groeimogelijkheden zitten volgens Van Veen niet alleen in de verdere toename van het aantal winkels. Ook zal het bedrijf inzetten in het verbeteren van bestaande winkels, om maar zo veel mogelijk „gemak” voor klanten te realiseren.

Het bedrijf zag in 2017 de omzet van de onlinebestedingen verdubbelen. Verdere groei hier gaat volgens de financieel topman mede gepaard met investeringen. Voor bepaalde functies en met name ICT is het volgens Van Veen een „grote uitdaging” om deze vervuld te krijgen. Reden ook dat Jumbo ICT-talenten snel aan boord wil hebben. Daarvoor werd de Jumbo Tech Campus in het leven geroepen.

Maar ook op de winkelvloer en in distributiecentra (dc’s) is het een hele opgave om personeel te binden. Met de ondernemingsraden werd onlangs een akkoord op hoofdlijnen bereikt over verbeterde arbeidsvoorwaarden voor dc-medewerkers, zonder akkoord met de bonden. „Onze arbeidsvoorwaarden zijn goed. Wij betalen 10 procent meer loon dan het marktgemiddelde. De onvrede leeft meer bij bonden dan bij het personeel”, besluit Van Veen.