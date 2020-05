Jumbo schrapt banen op hoofdkantoor

Supermarktketen Jumbo schrapt driehonderd van de 1300 banen op zijn hoofdkantoor. Dat bevestigde financieel topman Ton van Veen in Het Financieele Dagblad. De onderneming overwoog nog om vanwege de coronacrisis de reorganisatie uit te stellen, maar zet toch door.

„Het is kil buiten. Dit is niet de meest gunstige tijd voor gedwongen ontslagen”, aldus Van Veen. Na overleg met de ondernemingsraad zet het bedrijf desondanks door. Langer uitstel zou volgens Van Veen voor „onrust en onduidelijkheid” bij het personeel zorgen. Het sociaal plan is wat uitgebreider dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Concreet verdwijnen op het hoofdkantoor 180 ondersteunende functies die Jumbo wil uitbesteden, zoals personeelsadministratie en crediteurenbeheer. Die werknemers moeten meegaan naar de bedrijven waaraan Jumbo de diensten gaat uitbesteden. Verder sneuvelen vooral managementfuncties. Pakweg veertig banen verdwijnen door natuurlijk verloop, verwacht de supermarktketen. Tachtig medewerkers krijgen gedwongen ontslag.