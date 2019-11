Jumbo opent eerste supermarkt in België

Jumbo heeft woensdag zijn eerste supermarkt in België geopend. De grootgrutter uit Veghel heeft grootse plannen bij de zuiderburen. Jumbo had eerder al aangegeven ruimte te zien voor zeker honderd vestigingen in het land.

De eerste Belgische Jumbo is te vinden in Pelt, net over de grens met Nederland. Komende weken opent Jumbo ook nieuwe supermarkten in de gemeenten Lanaken en Rijkevorsel. Volgend jaar komen daar nog twaalf tot vijftien nieuwe Vlaamse vestigingen bij.

Jumbo sluit ook een gang naar Wallonië op termijn niet uit. „Op dit moment zijn er nog geen plannen voor Wallonië, maar het zou geen onlogische stap zijn. Eerst willen we ervaring opdoen in Vlaanderen”, heeft topman Frits van Eerd gezegd. Hij is overigens niet van plan een prijzenoorlog te ontketenen met de Belgische marktleider Colruyt.

Jumbo heeft in Nederland ruim 650 supermarkten en zeven grotere Foodmarkten. Rivaal Albert Heijn maakte in 2011 al de stap naar België. Moederbedrijf Ahold Delhaize kondigde begin dit jaar aan komende jaren dertig tot vijftig nieuwe filialen te willen openen bij de zuiderburen, bovenop de ruim veertig Albert Heijns die de keten er al had.