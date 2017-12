Jumbo maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden

Jumbo heeft met zijn eigen ondernemingsraad een akkoord bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de ruim 3000 medewerkers in de distributiecentra. Die moeten de cao vervangen die in april dit jaar afliep.

Het supermarktbedrijf liet afgelopen voorjaar al weten niet meer met de vakbonden om de tafel te gaan voor afspraken over onder meer de salarissen. Jumbo zag „geen heil meer” in de opstelling van de bonden. De buitenspel gezette FNV en CNV reageerden woest. In de distributiecentra is ook gestaakt.

Jumbo benadrukt dat bij het opstellen van deze nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling wel nadrukkelijk rekening is gehouden met de stem van het personeel. Er is twee maanden „intensief onderhandeld” om tot het huidige akkoord op hoofdlijnen te komen. Om „rust en duidelijkheid te scheppen” krijgen de nieuwe afspraken daarbij een langere looptijd van vijf jaar.