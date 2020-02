Jumbo legt producten van HEMA in de schappen

Supermarktconcern Jumbo en winkelketen HEMA hebben de eerste stap gezet in hun commerciële samenwerking. Vanaf donderdag is een deel van het HEMA-assortiment verkrijgbaar bij de Jumbo Foodmarkten in Breda en Tilburg.

Het gaat onder meer om kookgerei, panty’s en sokken, schrijfgerei, theedoeken, glazen, feestartikelen en kaarsen. Komende anderhalf jaar zullen de producten van HEMA stapsgewijs bij alle Jumbo-winkels in de schappen belanden.

HEMA-topman Tjeerd Jegen is verheugd over de stap. „En dit is nog maar het begin”, benadrukt hij. „Het komende jaar bundelen we op meerdere fronten onze krachten met Jumbo.” Volgens Jegen past de samenwerking in de strategie van HEMA om uit te groeien tot wereldwijd merk.

HEMA en Jumbo hebben ook afgesproken dat HEMA vier jaar cosponsor wordt van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo-Visma. Tevens gaan zes stationszaken van HEMA producten uit het etenswarenaanbod van Jumbo verkopen. Verder neemt Jumbo de komende tijd de huurcontracten van zeventien HEMA-winkels over, voornamelijk in binnensteden.